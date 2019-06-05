Ирина Геращенко выиграла прыжки в высоту на соревнованиях легкоатлетов в Риге

Вчера, 4 июня, Латвия принимала традиционные международные легкоатлетические соревнования «Кубок Риги – 2019».

Победительницей соревнований в Риге стала украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко. Еще трое украинцев попали в призовые тройки, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Ирина Геращенко выиграла соревнования по прыжкам в высоту, преодолев 1,90 м.

Юрий Кищенко с результатом 1 минута 50,59 секунды финишировал вторым в беге на дистанции 800 м.

Яна Качур с результатом 23,48 секунды заняла второе место на дистанции 200 м, а Татьяна Мельник со временем 52,76 секунды завоевала «бронзу» в беге на 400 м.

Александр Соколов стал пятым в беге на 100 метров среди мужчин (10,72 секунды). Такая же ступенька у Кристины Гришутиної по прыжкам в длину (6,21 м). А Анна Гацько-Федусова в этот раз стала восьмой по метанию копья (50,45 м).

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