Информатор боевиков на Луганщине попался в СБУ: сядет на 4 года

В Луганской области на четыре года лишения свободы осудили информатора боевиков террористической организации “ЛНР”.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, что на Луганщине, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршрутах передвижения Вооруженных сил Украины, сил АТО\ООС и характеристики фортификационных сооружений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные данные он передавал с помощью мобильных мессенджеров представителю незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители задержали злоумышленника в феврале этого года. Решением Лисичанского городского суда информатора террористов осужден на четыре года лишения свободы.

Приговор вступил в силу.

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