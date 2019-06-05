Визит Зеленского назван неудачным: Президента раскритиковали за отсутствие альтернатив

Мне очень обидно, что первый зарубежный визит не превратил Зеленского на серьезного игрока.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила политик Юлия Литвиненко.

Комментируя визит Президента Зеленского в Брюссель, Юлия Литвиненко отметила, что пока никакого результата от этой поездки нет. По словам политика, не добавила эта поездка баллов самому Зеленскому и людям, которые его поддержали.

«Президент, который получил огромную поддержку избирателей, должен предложить новую концепцию, новую идею сотрудничества с Донбассом. И ничего такого не произошло. Он лишь сказал, что проинформировал Туска о ситуации. Но Туск, видимо, и так знал о том, что там происходит», – отметила Юлия Литвиненко.

Кроме этого она отметила, что первый зарубежный визит Зеленского не превратил его в серьезного политического игрока.

Также, комментируя выступления Зеленского в Брюсселе, Юлия Литвиненко отметила, что на сегодня у новоизбранного Президента Украины нет дипломатического потенциала.

«От Зеленского было заявление, что он предлагает бизнесменам инвестировать в Донбасс. Это популистское заявление. Потому что мы понимаем, что никакой инвестор не будет инвестировать в зону риска. Но если бы Зеленский обратился к людям, которые покинули Донбасс, и предложил им создавать новые города, они бы согласились.

Также люди, которые голосовали за Зеленского, надеялись, что будет восстановлен определенный диалог с Россией. Сейчас мы поняли, что этого нет. То есть у Зеленского сегодня нет дипломатического потенциала. Нет и концепции решения этого конфликта», – прокомментировала Юлия Литвиненко.

Напомним, во вторник, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что курс в НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

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