Врачам удалось спасти стоматолога, которого пациент ранил ножом в шею

На Львовщине конфликт между врачом и пациентом сначала перерос в драку, а потом закончился кровавой резней. Возмущенный мужчина перерезал горло стоматологу.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Лужи крови и напуганные свидетели. Жестокая резня между мужчинами произошла возле сельской амбулатории в селе Мшана Городоцкого района. Очевидцами инцидента стал коллектив женщин, работающих на почте в одном помещении с медучреждением.

«Наша почтальон выбежала и начала их разъединять, потому что врач держал большой камень. Может, врач угрожал мужчине, но говорили, что видели, как он врачу в окно бросал. Леся придерживала врача, а пациент тем временем ударил его ножом в шею», – рассказывает свидетель Ульяна Коваль.

Возле медкабинета с ножом на стоматолога Романа набросился 66-летний ливиец Ахмед. Иостранец проживает в Украине уже 10 лет. По словам местных, стоматолог отказал ему в бесплатном лечении, что и спровоцировало конфликт.

«Он хотел бесплатно лечить зубы, но сейчас нет такого, чтобы бесплатно все было. Врач и без этого не дорого брал за свои услуги», – рассказывают очевидцы.

Жизнь 33-летнему стоматологу спасали местные медики и специалисты из Львова. Потерпевший в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи говорят, их коллега был на грани смерти, потому что потерял почти четыре литра крови.

«Кровь шла и через нос, и через рот, и было внутреннее кровотечение. Сонная артерия не повреждена, поврежденные вены шеи и фактически еще не могут сосудистые хирурги сказать, языкова артерия повреждена», – подчеркнул заведующий реанимационного отделения Городецкой ЦРБ Андрей Малахивский.

Сейчас жизни стоматолога ничего не грозит, а правоохранители поймали ливийца сразу после совершенного в том же селе, где произошел инцидент.

«Он не убегал, не прятался, представился и сказал, что это был именно он. Уже сообщено посольство Ливии, защитника, в течение 24 часов ему вручат подозрение при участии переводчика и защитника», – рассказала следственная Городокского отделения полиции Анна Бундзило.

Подозреваемому ливийцу грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщалось, на Львовщине мужчина напал на врача-стоматолога прямо у того в кабинете и нанес ему ножевого ранения в шею.

Анна Мартыщук, «Первые о главном. Львов»

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