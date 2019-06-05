Во Львов приехала супруга президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда

В Украине на протяжении 5-8 июня с визитом будет находиться супруга президента Республики Польша Агата Корнхаузер-Дуда. Сегодня она прибыла в Львова.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В аэропорту ее встретил городской голова Львова Андрей Садовый с женой Екатериной. Он поздравил ее и пригласил осмотреть достопримечательности культурные места и прогуляться по улицам исторической части Львова.

Заметим, что завтра, 6 июня, во Львове уже в пятый раз состоится «Польско-украинский день ребенка» под патронатом супруги президента Польши Агаты Корнхаузер-Дуда. Мероприятие организует Генеральное Консульство Республики Польша во Львове. В празднике примут участие около тысячи детей в возрасте от 7 до 13 лет. Это дети украинской, польской, крымскотатарской национальностей и дети воинов АТО из Львова и окрестностей. Для маленьких гостей праздника в театре им. Марии Заньковецкой покажут спектакль «Приключения Цапка Матолко», а также ближе познакомят детей с историей Львова.

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