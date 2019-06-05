live
Aнонси
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
Прямим текстом: І вашим, і нашим, 6 червня о 21:40
6 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 5 июня, 2019, 20:18
Во Львов приехала супруга президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда

В Украине на протяжении 5-8 июня с визитом будет находиться супруга президента Республики Польша Агата Корнхаузер-Дуда. Сегодня она прибыла в Львова.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В аэропорту ее встретил городской голова Львова Андрей Садовый с женой Екатериной. Он поздравил ее и пригласил осмотреть достопримечательности культурные места и прогуляться по улицам исторической части Львова.

Заметим, что завтра, 6 июня, во Львове уже в пятый раз состоится «Польско-украинский день ребенка» под патронатом супруги президента Польши Агаты Корнхаузер-Дуда. Мероприятие организует Генеральное Консульство Республики Польша во Львове. В празднике примут участие около тысячи детей в возрасте от 7 до 13 лет. Это дети украинской, польской, крымскотатарской национальностей и дети воинов АТО из Львова и окрестностей. Для маленьких гостей праздника в театре им. Марии Заньковецкой покажут спектакль «Приключения Цапка Матолко», а также ближе познакомят детей с историей Львова.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ПольшаЛьвовУкраинановости УкраиныАгата Корнхаузер-Дуда
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-05 21:02 :37