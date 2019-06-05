Владимир Гройсман готов продолжить свою работу на посту премьера

Сегодня вызовы перед Украиной никуда не делись. Поэтому всем ветвям власти необходимо наладить взаимодействие, чтобы принимать эффективные решения в интересах Украины и украинцев.

Об этом во время заседания Кабмина, которое транслировал телеканал ZIK, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он вспомнил, как на прошлой неделе Верховная Рада Украины рассматривала его заявление об отставке.

«Парламент отклонил отставку. Это означает только одно – я продолжаю работать на должности Премьер-министра при полном составе правительства. Я подчеркиваю, что это было моей четкой позицией – я за кресло не держусь», – заверил глава правительства.

По его словам, для него кресло и должность Премьер-министра – это не цель, а лишь инструмент, с помощью которого он может реализовать себя как человек, который верит в успех Украины.

«Для меня это было принципиальным решением. Поскольку парламент не удовлетворил мое прошение об отставке, хочу подчеркнуть, что я готов к дальнейшей ответственности за нынешнее состояние дел в пределах своей ответственности, своей компетенции», – отметил Владимир Гройсман.

Он также заверил, что никогда не избегал ответственности и сегодня видит своей главной задачей обеспечение стабильности в стране, принятия эффективных решений и обеспечения реализации программ, запланированных на 2019 год.

«Вызовы никуда не делись, поэтому нам нужно обеспечить эффективное взаимодействие между ветвями власти для того, чтобы принимать эффективные решения на пользу Украины и украинцев», – резюмировал Премьер-министр.

Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Читайте больше новостей на тему: Гройсман

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.