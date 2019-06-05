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Новости » События 5 июня, 2019, 20:50
В зоне ООС погиб 49-летний военнослужащий из Львовщины Эдуард Лазарев

Сегодня, 5 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил во время вражеского обстрела в результате множественных осколочных ранений погиб военнослужащий бродовчанин Эдуард Лазарев.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Боец погиб в автомобиле, в который попала противотанковая ракета.

Младший лейтенант, водитель-электрик минометной батареи механизированного батальона Эдуард Лазарев родился в 1970 году, в сентябре 2015 году его призвал Бродовский РВК.

В Бродовском городском совете отмечают, что военная часть, в которой нес службу 49 летний Эдуард Лазарев дислоцировалась на территории Донецкой области вблизи населенного пункта Гранитное.

Как добавляет Штаб ООС, с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня – погиб военный.

Да, были обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе «Восток» были три обстрелы возле Талаковки, Пикузов, Водяного, Новогригорьевки и Староласпи.

В районе «Севера» стреляли возле Золотого-1 и Золотого-5.

 

 
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