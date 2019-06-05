В зоне ООС погиб 49-летний военнослужащий из Львовщины Эдуард Лазарев

Сегодня, 5 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил во время вражеского обстрела в результате множественных осколочных ранений погиб военнослужащий бродовчанин Эдуард Лазарев.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Боец погиб в автомобиле, в который попала противотанковая ракета.
Младший лейтенант, водитель-электрик минометной батареи механизированного батальона Эдуард Лазарев родился в 1970 году, в сентябре 2015 году его призвал Бродовский РВК.
В Бродовском городском совете отмечают, что военная часть, в которой нес службу 49 летний Эдуард Лазарев дислоцировалась на территории Донецкой области вблизи населенного пункта Гранитное.
Как добавляет Штаб ООС, с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня – погиб военный.
Да, были обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В районе «Восток» были три обстрелы возле Талаковки, Пикузов, Водяного, Новогригорьевки и Староласпи.
В районе «Севера» стреляли возле Золотого-1 и Золотого-5.