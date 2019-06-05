В Telegram теперь можно комментировать публикации

Мессенджер Telegram выпустил новое обновление, которое дает возможность пользователям оставлять комментарии под публикациями. Это позволит владельцам каналов получать обратную связь.

Как говорится в блоге мессенджера, для того, чтобы добавить комментарий, нужно нажать на специальную кнопку под публикацией, после чего пользователь будет перенаправлен на специальный сайт, где тот уже авторизирован, передает Детектор медиа.

На этом сайте нужно оставить комментарий, а затем специальный бот отправит его владельцу канала.

Владельцы канала смогут видеть комментарии в специальных частных группах. Кроме того, пользователи смогут обсуждать публикации каналов и общаться в специальных чатах.

Еще одним нововведением стала повышенная конфиденциальность. Теперь пользователи могут выбирать, в каких группах и чатах их номер телефона видно, а в каких – нет.

Кроме того, Telegram запустил улучшенных ботов, которые позволяют входить на веб-сайты с помощью аккаунта в мессенджере.

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