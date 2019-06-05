В России заочно арестовали украинскую журналистку

В России суд заочно арестовал украинскую журналистку Ирму Крат, якобы причастную к нападению на здание посольства РФ в Киеве в 2016 году.

Об этом сообщает facenews.

«Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала представитель СК.

По данным ведомства, с 5 по 10 марта 2016 года «агрессивно настроенные лица» неоднократно нападали на здание посольства РФ в Киеве.

По данному факту СК России расследует уголовное дело по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

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