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Новости » Общество 5 июня, 2019, 23:15
В России заочно арестовали украинскую журналистку

В России суд заочно арестовал украинскую журналистку Ирму Крат, якобы причастную к нападению на здание посольства РФ в Киеве в 2016 году.

Об этом сообщает facenews.

«Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала представитель СК.

По данным ведомства, с 5 по 10 марта 2016 года «агрессивно настроенные лица» неоднократно нападали на здание посольства РФ в Киеве.

По данному факту СК России расследует уголовное дело по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
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новости УкраиныРоссия посольство обвиненияИрма Крат
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2019-06-06 01:00 :35