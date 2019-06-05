В России говорят, что до середины июня примут решение о возвращении в ПАСЕ

Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российское издание ТАСС.
«В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить в дальнейшем каких-либо ограничений, дискриминаций на адрес никакой национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать окончательное решение», – сказала она.
«Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято», – добавила Матвиенко.
Как известно, сессия ПАСЕ начинается 24 июня.
Напомним, Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев обратился с письмом к президенту Зеленского с просьбой отреагировать на ситуацию вокруг возможного возвращения российской делегации к работе в Ассамблее.