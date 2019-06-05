live
Aнонси
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України у «Hard» 05.06.19 о 20:00
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України у «Hard» 05.06.19 о 20:00
5 июня, среда
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
Андрій Шабанов, телеведучий, продюсер у програмі «Перші Другі» 05.06.19 о 22:30
5 июня, среда
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
Анонс програми Стежками війни за 06.06.19
6 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 5 июня, 2019, 17:56
В России говорят, что до середины июня примут решение о возвращении в ПАСЕ

Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российское издание ТАСС.

«В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить в дальнейшем каких-либо ограничений, дискриминаций на адрес никакой национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать окончательное решение», – сказала она.

«Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято», – добавила Матвиенко.

Как известно, сессия ПАСЕ начинается 24 июня.

Напомним, Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев обратился с письмом к президенту Зеленского с просьбой отреагировать на ситуацию вокруг возможного возвращения российской делегации к работе в Ассамблее.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
РоссияПАСЕновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-05 18:55 :14