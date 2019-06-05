В Партии регионов были подонки, – Балицкий признал и попросил прощения у переселенки из Донецка

Руководство Партии регионов и руководство государства – экс-президент Янукович – оказались подонками.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция Оппозиционного блока) Евгений Балицкий.

Зрительница, которая является переселенкой из Донецка, обращаясь к депутату Балицкому, эмоционально заявила, что именно опоблоковцы, бывшие регионалы, привели войну в Украину, ведь своими «схемами» заполонили всю страну и грабили ее и продолжают это делать. Она поинтересовалась у нардепа, как Украина может защититься от агрессии России без НАТО.

Евгений Балицкий в ответ напомнил, что в Партию регионов входили несколько миллионов человек, поэтому нельзя обвинять всех без исключения в грабеже государства и причастности к «кормушкам».

Вспоминая экс-президента-беглеца Виктора Януковича, нардеп отметил, что ему еще можно было простить какие-то человеческие недостатки, однако нельзя простить трусость, поскольку он, убегая из страны, бросил ее в сложной ситуации. А вот «беркутов», которые, напомним, расстреливали мирных митингующих на Майдане, Балицкий считает «героями».

«Да, руководство партии и руководство страны оказались подонками, и мы за это просим у вас прощения... Если бы Янукович не сбежал, возможно, такого бы не произошло, и на нас вина лежит в том числе», – заявил Евгений Балицкий.

Он считает, что нельзя обвинять всех партийцев Партии регионов, поскольку в ней было много достойных людей. Он добавил: «Но были и подонки, это правда».

Как сообщалось, бывший регионал, а ныне нардеп от Опоблока Михаил Добкин заинтриговал тем, что скажет Виктору Януковичу во время встречи.

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