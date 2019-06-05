В Минздраве объяснили, когда врач может отказаться от заключения декларации с пациентом

Врач может отказаться подписывать декларацию с пациентом, если у врача уже есть оптимальное количество деклараций. Для терапевта – это 2000 деклараций, семейного врача – 1800, педиатра – 900.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Это определено приказом Министерства здравоохранения Украины от 19 марта 2018 года № 503 «Об утверждении Порядка выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь».

Кроме общих норм закона, этот приказ регламентирует работу врачей первичной медицинской помощи (ПМП). Согласно им, врач ПМП может отказаться от дальнейшего ведения пациента, если:

Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента. (Все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтверждено).

Пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают. (Так же, как и в предыдущем случае, все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительное состояние здоровья пациента подтвержден). Но только при условии, что это не будет угрожать жизни пациента и здоровью населения.

С января 2019 года все врачи имеют техническую возможность заключать декларации более оптимального количества. Для таких деклараций вводятся корректирующие коэффициенты. Национальная служба здоровья Украины рекомендует руководителям медучреждений локальными приказами определять, какие лимиты у их врачей, ведь у каждого ЗОЗ своя ситуация с пациентами, условиями работы и тому подобное. Оптимальный объем практики – основание для отказа в принятии декларации.

Врач не имеет права отказывать пациенту в приеме декларации:

из-за места регистрации: пациент имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМП , независимо от зарегистрированного места проживания;

, независимо от зарегистрированного места проживания; из-за места проживания в другом селе/городе/районе/области: фактическое место жительства не имеет значения при подписании декларации, хотя врач может обратить внимание пациента на вероятные трудности в логистике, поскольку к медикам пациенты обращаются не только за медицинской помощью, но и за справками, направлением к другим специалистам и т. п;

из-за возраста, пола, социального статуса, материального положения или других характеристик пациента (конечно, исключение составляют случаи, когда с педиатром хотят подписать декларацией взрослые или наоборот – родители хотят подписать декларацию для ребенка с терапевтом);

из-за истории болезни пациента: люди, которые имеют хронические или другие заболевания, подписывают декларации на равных условиях. Иное противоречит не только нормативно-правовым актам, но и этическому кодексу врача;

из-за того, что у человека нет паспорта: чтобы подписать заявление о выборе врача, любой человек, который на законных основаниях находится на территории Украины, может подать один из документов: временное удостоверение гражданина Украины; удостоверение на постоянное проживание в Украине; удостоверение беженца; удостоверение лица, требующего дополнительной защиты;

из-за того, что человек является временно перемещенным лицом: для внутренне перемещенных лиц нет никакой преграды, чтобы подписать декларацию с выбранным врачом, независимо от места регистрации. Если вы имеете паспорт гражданина Украины, никакие дополнительные справки, кроме индивидуального налогового номера, не нужны.

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