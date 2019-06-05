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Новости » Киев 5 июня, 2019, 13:14
В Киев ограничивают въезд крупногабаритного транспорта

С 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для грузовиков общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Такие ограничения вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 ºС.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха и в целях упорядочения движения грузового транспорта в г. Киеве а также недопущения разрушения дорожного полотна, сегодня вводится ограничение въезда крупногабаритного транспорта в город Киев», – говорится в сообщении.

За соблюдением водителями грузовиков указанного ограничения движения будет следить патрульная полиция Киева.
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