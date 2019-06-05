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Новости » Политика 5 июня, 2019, 18:12
В комитете ВР рассмотрит представление об отставке Климкина

На комитете Верховной Рады по иностранным делам в среду, 5 июня, рассмотрит представление об отставке главы Министерства иностранных дел Павла Климкина.

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

У президента надеются, что представление будет поддержано комитетом.

«После того, как у нас состоялось непринятие отставки нынешнего правительства, президент Украины Владимир Зеленский вышел с тремя инициативами. Это внесение трех представлений. Сейчас я нахожусь в комитете по иностранным делам для того, чтобы представить первое представление президента. Это внесение представления на увольнение господина Климкина с должности министра МИД. Надеюсь, что это представление будет поддержано комитетом, чтобы мы могли внести кандидатуру нового министра иностранных дел, которого предложит президент», – заявил Стефанчук.

Как писала РБК-Украина ранее, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. Так, глава государства просит уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя СБУ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке еще 17 мая.
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