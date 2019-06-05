Умерла первая леди Израиля, семья которой происходила из Украины

Накануне своего 74-го дня рождения в больнице близ Тель-Авива скончалась жена президента Израиля Реувена Ривлина – Нехами Ривлин. Первая дама Израиля была дочерью иммигрантов из Украины.

Об этом сообщает Onet.pl со ссылкой на официальную страницу президента Израиля.

По данным издания, Нехами Ривлин много лет боролась с фиброзом легких и на публике, всегда появлялась с кислородным аппаратом. В марте она перенесла трансплантацию легких, но после операции не вернулась к полноценной жизни.

Нехами Ривлин родилась 5 июня 1945 года в британской Палестине в семье иммигрантов из Украины. Она изучала ботанику и зоологию, а в 1971 году вышла замуж за Реувена Ривлина.

Ее муж стал президентом Израиля в 2014 году. Через скромность и сердечность, которую всегда проявляла в общении, президентская пара пользовалась большой симпатией среди граждан Израиля. Деятельность Нехами Ривлин, как первой леди касалась, главным образом, охраны природы, популяризации искусства и ухода за детьми-инвалидами.

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