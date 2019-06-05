Укртрансгаз заявил о преддефолтовой ситуации на рынке газа

Отрицательный небаланс, который образуется в результате несанкционированного отбора газа из сетей Укртрансгаза, по итогам марта и апреля превысил 2,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Как сообщается, внедрение суточного балансировки усилило ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения для стабильной работы Оператора ГТС. Прежде всего это негативные небалансы в системе, которые образуются из-за регулярных отборов из ГТС природного газа или более утверждены номинации, или вообще без номинаций.

«По факту работы в марте и апреле 2019 г. объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Он сформировался, преимущественно, несанкционированный отбор газа операторами ГРС на собственные производственно-технологические расходы из сетей Укртрансгаза. Из этой суммы долга Оператору ГТС было погашено целых 0,05 млрд грн за два месяца!», - сказано в сообщении.

Одновременно общий объем положительных небалансов за этот период, которые подлежат выплате участникам рынка, сейчас составляет 0,53 млрд грн. Укртрансгаз выплатил контрагентам 0,27 млрд грн.

Таким образом, объемы возмещения Укртрансгаза потребленного газа, который составляет его отрицательный небаланс, фактически мизерные. Более того, задолженность по балансировке предыдущих периодов, которая на момент перехода рынка в режим суточной балансировки составляла 38,6 млрд грн, также возмещается исключительно в судебном порядке и в неполном объеме. Поэтому ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка Оператор ГТС пока нет.

«Как следствие, на рынке возникла переддефолтна ситуация – Оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Самый большой долг сейчас сложился перед НАК «Нафтогаз Украины», объем положительного небаланса которого, по итогу двух месяцев, составляет 176,8 млн грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что предпосылки такой ситуации было заложено в декабре 2018 года, когда НКРЕКУ утвердило временные тарифы Оператору ГТС на услуги транспортировки газа для точек входа и выхода, которые не были экономически обоснованы, и содержали нарушение установленной методики расчетов. В частности, установлены тарифы обеспечивают закупку газа на ВТВ Оператора ГТС только объемом около 60% от необходимого. Прогнозный дефицит средств от применения временных тарифов составит около 22 млрд грн по оценке компании.

Сейчас Укртрансгаз вместе с Регулятором работает над разработкой постоянных тарифов, которые бы могли учитывать основные критические вопросы, а также активно занимается работой с должниками над погашением имеющейся задолженности, которая накапливалась перед Оператором ГТС с 2016 года.

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