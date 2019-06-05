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Новости » События 5 июня, 2019, 17:14
Украина экстрадировала в Турцию террориста Аль-Каиды

После экстрадиционной проверки иностранца, который пытался получить статус беженца в Украине, прокуратура Киева передала его Турции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Гражданин Турции находится в международном розыске за участие в вооруженной террористической организации «Аль-Каида». Ему вынес приговор Высший уголовный суд города Аданы.

Экстрадиционную проверку осуществили по поручению Министерства юстиции.

«В ходе экстрадиционной проверки иностранец намеренно осуществлял препятствия в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано. Также защитой злоумышленника предпринимались попытки к обжалованию решения Министерства юстиции», – сказано в сообщении.

Отмечается, что иностранцу избран экстрадиционный арест «для фактической передачи Турецкой Республике».
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2019-06-05 18:55 :18