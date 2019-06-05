Убийство мальчика: следователи обошлись без экспертизы на алкоголь, потому что был выходной

Следователи обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, передает Общественное.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня после того, как полицейские поцелили ему в голову.

4 июня суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова – полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Сначала их подозревали по статьям о хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений (когда мальчик еще был жив), однако прокуратура переквалифицировала подозрения на статью об умышленном убийстве. Следствие также проверяет версию, что выстрелить мог сын полицейского.

3 июня под зданием МВД в Киеве устроили акцию с требованием справедливого расследования убийства 5-летнего мальчика, а 4 июня – с требованием отставки Арсена Авакова.

В МВД сообщили об отстранении от выполнения служебных обязанностей руководства подразделения полиции в Переяслав-Хмельницком. Кроме того, в связи с инцидентом Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

Эксперты ответили, должен ли министр Арсен Аваков уйти.

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