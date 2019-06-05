Убийство мальчика: подозреваемых уволили со службы

Подозреваемых в причастности к убийству ребенка сотрудников полиции из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине Ивана Приходько и Владимира Петровца уволили со службы.

Об этом сообщил 5 июня представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

«Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом», – сказал Тракало.

Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился на работе в реформированной Национальной полиции через суд.

«Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло бы», – отметил Тракало.

Представитель Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикт суда в этом резонансном уголовном производстве.

«Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание», – отметил Тракало.

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