Убийство мальчика: подозреваемых уволили со службы

Подозреваемых в причастности к убийству ребенка сотрудников полиции из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине Ивана Приходько и Владимира Петровца уволили со службы.
Об этом сообщил 5 июня представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.
«Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом», – сказал Тракало.
Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился на работе в реформированной Национальной полиции через суд.
«Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло бы», – отметил Тракало.
Представитель Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикт суда в этом резонансном уголовном производстве.
«Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание», – отметил Тракало.
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