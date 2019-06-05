Убийство 5-летнего мальчика: ГБР никого не будет «отмазывать», – Роман Труба

ГБР занялось делом об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком как только выяснилось, что к этому могут быть причастны правоохранители. Сейчас устанавливается, не были ли предыдущие ошибочные выводы полицейских попыткой выгородить своих коллег. Преступление переквалифицировали в связи с выяснением дополнительных обстоятельств во время следственных действий, а не из желания кого-то «отмазать».

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, сообщил глава ГБР Роман Труба.

«1 июня в 13:27, уголовное производство по подследственности было определено по территориальным управлением ГБР в Киеве», – рассказал Труба.

По сообщениям в СМИ, сначала полицейские, выехав на место происшествия, отмечали, что ребенок мог получить телесные повреждения в результате падения. Поэтому есть правовые основания для выяснения, такой вывод не делался умышленно.

«В связи с этим мы внесли сведения в ЕРДР относительно умышленного сокрытия преступления. Во время расследования дела ответим, постараемся сделать это быстро и оперативно», – заверил глава ГБР.

В то же время он прокомментировал и изменение квалификации преступления, мол, все зависело от результатов следственных действий.

«Хочу заверить: квалификация менялась только после проведения тех или иных следственных действий и лишь по мере выяснения дополнительных обстоятельств. Ничего больше. Никого отмазывать мы не будем», – заверил Труба.

Он отметил, что задержанным инкриминируют умышленное убийство, ведь они – полицейские. Подозреваемые знают, как пользоваться оружием и какие могут быть последствия от его применения.

«Изучением места происшествия, обстановки, показаний свидетелей были установлены четкие выводы, что подозреваемые осознавали направление, возможно, траекторию и знали, что там находятся дети. Поэтому, по согласованию с процессуальными руководителями, была признана такая квалификация», – рассказал Труба.

Он отметил: его ведомство вместе с сотрудниками полиции провело неотложные обыски у задержанных и лиц, которые могли быть причастными к сокрытию или уничтожению орудия преступления. Сейчас проведено уже более 20 допросов свидетелей.

«Также состоялось 3 следственных эксперимента, 2 дополнительных осмотра места происшествия. Самое важное – ходатайства, поданные в суд об избрании меры пресечения и избрания ее судом – содержание под стражей сроком до 60 дней. За это время подготовлено и подано в суд ходатайство об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей, назначено несколько судебных экспертиз», – сообщил Труба.

Он подчеркнул: ход уголовного производства взял под личный контроль.

«Наша цель – как можно быстрее провести эффективное, профессиональное досудебное расследование, чтобы установить всех виновных и, чтобы никто не избежал уголовной ответственности», – резюмировал Роман Труба.

Как сообщалось ранее, Голосеевский райсуд столицы избрал меру пресечения полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком на Киевщине.

Также руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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