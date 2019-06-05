Туск дал обещание Зеленскому о финансировании реформ

Мы готовы продолжать работу по имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Она уже дала много положительных результатов и может дать гораздо больше в будущем.

Об этом во время брифинга, который транслировался в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK, заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, на сегодняшней встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским он подчеркнул, что ЕС будет всегда готов помочь Украине укреплять свою демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и продолжать реформы энергетического сектора, потому что сильная демократическая Украина является в лучших интересах ЕС.

«Мы готовы продолжать нашу работу по имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Она уже дала много положительных результатов в торговле и инвестициях и может дать гораздо больше в будущем. ЕС также выделит свою финансовую поддержку украинским реформам, несмотря на войну на Донбассе и российскую агрессию», – отметил Дональд Туск.

Также, по словам господина Туска, обсуждался вопрос следующего саммита ЕС-Украина.

«Наше совместное решение – провести саммит, как это было запланировано, и мы согласились оставаться в тесном контакте с Президентом», – сказал политик.

Кроме того, президент Европейского совета заверил, что ЕС и в дальнейшем будет оставаться на своем курсе и поддерживать суверенность Украины.

«Мы осуждаем решение России о предоставлении гражданства украинцам на Донбассе и в Крыму. Это противоречит Минским соглашениям. Мы и в дальнейшем призываем освобождения незаконно задержанных граждан, включая 24-х моряков», – констатировал Дональд Туск.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его Президентом Украины.

Во вторник, 4 июня, Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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