Цеголко обвинил Зеленского в «краже» выступления Порошенко

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего Главу государства Владимира Зеленского в плагиате части речи Петра Порошенко.

Об этом Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет о целом абзаце выступления Порошенко.

«Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность», – говорится в сообщении.

По его словам, Зеленскому нужно нанять спичрайтера, а не только корректора. Хоть ему и приятно, что действующий Президент прислушивается к Порошенко.

«Украина в Европе – это смерть российского имперского проекта. Более того, мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим изменениям в России, на всем постсоветском пространстве», – заявил Порошенко на выступлении 31 мая во время первого съезда партии «Европейская Солидарность».

В сообщении Администрации президента в Twitter 5 июня опубликовали такое сообщение.

«Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве», – такое Зеленский сказал во время встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском.

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