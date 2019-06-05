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Новости » Мир 5 июня, 2019, 22:43
Трамп уверен, что Ким Чен Ын хочет заключить с ним сделку

Дональд Трамп выразил уверенность, что Северная Корея заинтересована в мирном соглашении с США, которое предусматривает прекращение санкций и экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию.

Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Лио Варадкаром, сообщает Укринформ.

«Я думаю, они (в Пхеньяне – ред.) хотели бы заключить сделку, и я хотел бы заключить сделку с ними. Посмотрим, как пойдут дела», – отметил американский президент.

А пока что, по его убеждению, все складывается хорошо, поскольку Северная Корея прекратила испытания мощного оружия.

«Уже долгое время там не было ядерных испытаний», – подчеркнул Трамп, добавив, что до его президентства они проводились постоянно.

В этой связи Трамп еще раз высказал мнение, что «Ким хотел бы заключить сделку» с США, и что это стремление является взаимным.

Справка: в прошлом году Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о постепенном движении в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. В конце февраля этого года вторая их встреча прошла неудачно и завершилась досрочно. С тех пор между КНДР и США сохраняется напряженная риторика.
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Ким Чен Ынсоглашениеновости мираДональд ТрампКНДР
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