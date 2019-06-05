ТКГ будет рассматривать на заседании идею Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО

На следующем заседание Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, которая заседает в Минске, рассмотрит вариант снятия блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, такое предложение внес представитель от Украины Леонид Кучма.

«Предложение было сделано от господина Кучмы. И это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», – сказал Сайдик, добавив, что снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».

При этом Сайдик отметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

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