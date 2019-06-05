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Новости » Львов 5 июня, 2019, 15:18
Синютка: Польский кредит заработал, ремонты дорог начнутся в конце лета

Проект по ремонту дорог к пунктам пропуска на средства польского кредита перешел в практическую плоскость. Работы на дорогах должны начаться в конце лета.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка.

«Польский кредит» заработал. Получил приятное сообщение от дорожников: работа над ремонтом дорог, ведущих к границе перешла в практическую плоскость. Финансируют разработку проекта и в конце лета начнутся реальные работы на дорогах:

  • Грушев-Немиров
  • Смильница-Старый Самбор
  • Яворов-Грушев
  • Червоноград-Рава-Русская
  • Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый!», – написал Синютка.

Он также прокомментировал: «Обидно, что из-за межгосударственной бюрократии, не оправдали человеческих ожиданий. Понимаю, что мы хотим видеть изменения «уже и немедленно», но иногда все зависит не только от нас. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда».

Как сообщалось, польское правительство выделило 100 миллионов евро кредитных средств на модернизацию украинской транспортной инфраструктуры. О воплощении этого проекта уже говорится примерно пять лет.
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Польшаграницановости УкраиныдорогиОлег Синютка
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2019-06-05 16:38 :44