Супрун прокомментировала насмешки Зеленского в свой адрес

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что Президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личной встречи.

Об этом она сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского относительно нее в эфире одного из телеканалов, информирует Прямой.

«Я еще не делаю выводы, каким человеком или Президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И называть меня именами, которые являются оскорбительными и непрофессиональными», – заявила Супрун.

По ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, «ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся».

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач.

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