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Новости » Политика 5 июня, 2019, 10:04
Суд не захотел наказывать Мосийчука за обнародование бюллетеня во время выборов

Лубенский горрайонный суд Полтавской области закрыл производство по делу Мосийчука относительно публикации в сети Facebook.

Об этом сообщает УНН.

Постановление Суда было вынесено 10 мая. Решение вступило в законную силу.

«Для меня было крайне важно, чтобы именно суд установил факт наличия или отсутствия нарушения Закона. Поэтому я всячески сотрудничал с полицией, и был готов отстаивать свою позицию в суде. Если решение суда было бы не в мою пользу, я бы так же пытался обжаловать его законным способом, а если бы это не удалось – понес должную ответственность», – сказал Мосийчук.

Напомним, на нардепа за фото бюллетеня на выборах 2019 составили протокол.

«В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования). Будет судебное разбирательство...», – сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

 

 
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Игорь Мосийчукбюллетеньновости Украиныновости политикивыборы-2019
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2019-06-05 11:18 :41