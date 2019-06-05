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Новости » Мир 5 июня, 2019, 11:00
США расширили перечень санкций против Кубы

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Кубы.

Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, передает Общественное.

В частности, США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и пассажирских судов.

Новые ограничительные меры вступят в силу 5 июня.

«Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, усиливая позиции коммунистов в регионе и поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, разжигая нестабильность, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, новые санкции направлены на то, чтобы «не дать долларам США попасть в руки армии, разведки и спецслужб Кубы».

Ранее сообщалось, что из-за финансового кризиса власти Кубы ввели в стране ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены.

Напомним, в июле прошлого года власти Кубы заявили о намерении признать частную собственность в стране. Также на Кубе в 2018 году начали внедрять мобильный интернет.
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2019-06-05 11:18 :34