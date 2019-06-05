Советник Зеленского: «ПриватБанк» нужно было ликвидировать, а не национализировать

Мировой опыт уже не раз подтверждал, что в коррумпированных государствах передача любых активов в государственное пользование будет означать дополнительные потери для налогоплательщиков. Так произошло и в Украине во время национализации «Приватбанка».

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он напомнил, что согласно Конституции Украины, Нацбанк является независимым институтом, на которую, фактически, абсолютно никто не влияет.

«Единственное влияние может быть в период формирования Совета НБУ и в момент вынесения кандидатуры руководителя банка на голосование в Верховной Раде. Это единственные моменты, когда присоединяется президент. Однако, согласно законодательству, Национальный банк является полностью независимым институтом», – подчеркнул экономист.

Кроме того, он выразил убеждение, что для того, чтобы привлечь доверие международных партнеров и украинцев, президент Зеленский должен предоставить абсолютный карт-бланш антикоррупционным ведомствам для преследования коррупционеров.

«В первую очередь – для преследования коррупционеров высокого уровня. Безразлично, где он работает – в Кабмине, НБУ или Конституционном суде. Коррупционеры должны быть преследуемыми антикоррупционными ведомствами», – убеждает Олег Устенко.

Он также заверил, что президент Владимир Зеленский максимально дистанцируется от ситуации с «ПриватБанком» и судебными исками с обеих сторон.

«То есть это вопрос независимой судебной системы, которая сама принимает решения. Кроме того, это еще и то, что он уже ранее заявлял, в частности, в Брюсселе – Президент говорил, что в этом вопросе он на стороне украинских налогоплательщиков», – заверил советник Президента.

Кроме того, он отметил, что уже слишком поздно говорить об ошибках, которые были сделаны во время национализации «Привата». Мол, сама национализация была неправильным шагом.

«Я уже и ранее заявлял, что нужно было просто ликвидировать банк. Это было бы значительно дешевле. Мировой опыт не раз показывал, что в коррумпированных странах передача активов в государственное пользование будет означать дополнительные потери для налогоплательщиков. Собственно это произошло и у нас», – резюмировал Устенко.

Напомним, ранее Олег Устенко заявил, что объявление дефолта не поможет Украине избежать необходимости выплачивать долги.

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