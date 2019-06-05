Смерть ребенка: Судью, который «отбелил» подозреваемого копа, ВККС признала доброчестным

Мало кто знает, что один из подозреваемых полицейских в убийстве 5-летнего Кирилла не прошел аттестацию и был уволен.

Но в январе 2018 года судья известного Окружного административного суда г.Киева Дмитрий Костенко обновил Петровку В.С. на должности, об этом пишет на своей странице в Фейсбук член Совета добропорядочности, адвокат Роман Маселко.

По его словам, этот «полицейский» даже минимальные баллы на тестах не набрал (44 при минимальных 50).

«Наибольший цинизм ситуации, что как раз 3 июня, в день смерти Кирилла Высшая квалификационная комиссия судей Украины проверяла этого судью, который является типичным представителем системы и круговой поруки», – пишет он.

Маселко отметил, что ВККС отвергла отрицательное заключение Общественного совета и доброчестности и признала Дмитрия Костенко – доброчестным.

Также,как утверждает активист, в 2017 году этот судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. А наказали отца девочки.

«Готовы ли мы и дальше платить такую цену за псевдореформы? Или кто-то наконец понесет ответственность за оставление таких «правопохоронцев» и «кривосудьев» на должностях?», – спрашивает он.

Напомним, 31 мая в больницу в Переяслав-Хмельницком доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутри-мозговой гематомы, перелома височной кости. Врачи установили у мальчика проникающие огнестрельные ранения головы. По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые, находясь под хмельком, выстрелили в ребенка.

В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице. В этот же день руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценового подал рапорт об отставке. Как наказание, попросил отправить его в зону ООС.

После смерти ребенка прокуратура переквалифицировала инкриминируемое полицейским преступление на более тяжкое. Уже не тяжкое телесное повреждение (ст. 128 УК), а умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Им светит пожизненное лишение свободы.

Вечером 3 июня под стенами МВД проходил митинг с требованием наказания виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, которого подозревают в ранении правоохранителей. Участники акции скандировали: «Авакова – в отставку!», «Рядовые убивают, Аваков покрывает».

Народные депутаты потребовали вызвать в Верховную Раду министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу за гибель 5-летнего мальчика от пули полицейских.

Петиция «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнении с должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова на сайте Президента за два дня после регистрации, по состоянию на 14.00 4 июня, набрала более 8600 голосов (нужно 25 тыс.). Сам министр Аваков на трагический инцидент пока никак не среагировал.

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