Сенцов не унывает и шлет всем привет, – адвокат

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что здоровье политзаключенного Олега Сенцова, с которым он встретился в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №8» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, в норме.

Об этом Динзе написал на своей странице в Фейсбуке.

«Всем привет от Олега Сенцова из ФКУ ИК-8.... Здоровье (Сенцова, – ред.) в норме», – написал Динзе.

По его словам, у Сенцова было хорошее настроение.

Адвокат отметил, что обсуждал со своим подзащитным перспективы рассмотрения дела Сенцова в ЕСПЧ: «Говорили о ЕСПЧ».

В комментариях Динзе сказал, что в день его посещения колонии в Лабытнанги утром шел снег.

Напомним,

16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.

Российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного.

Сам же Сенцов заявил, что не будет обращаться к Путину с просьбой о помиловании.

В то же время с такой просьбой обратилась его мать, однако в Кремле дали понять, что выпускать Сенцова не собираются.

Россия должна освободить Сенцова прежде, чем на ее руках будет еще одна смерть, заявили в Госдепе США.

Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа (три месяца с начала его голодовки) Днем Олега Сенцова.

21 августа исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского режиссера. За это время 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 кг. На фоне голодовки у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

ООН призвала Россию немедленно освободить Олега Сенцова.

5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов «письменно согласился на прием пищи».

Позже стало известно, что Сенцов прекратит голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления». Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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