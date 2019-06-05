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Новости » Регионы 5 июня, 2019, 14:01
Село превратилось в реку: видео потопа на Тернопольщине собрало 1,6 млн просмотров

Более 1,6 миллиона просмотров и 77 тысяч распространений за сутки набрало видео из подтопленного непогодой села Красиев Монастырского района Тернопольской области.

Его опубликовала на своей странице в Фейсбуке Надежда Грона.

На видео видно, как сельские улицы за несколько минут наполнились бурными потоками воды.

Как сообщала ИA ZIK, в результате непогоды 4 июня на Тернопольщине подтопило десятки домов.

По данным управления ГСЧС, в селе Красиев Монастырисского района резко поднялся уровень воды в реке Золотая Липа. Из-за этого подтопило 16 жилых зданий на территории 9 частных домохозяйств, а также около 22 гектаров частных сельхозугодий.

 
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Тернопольская областьподтопленияновости Украины
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2019-06-05 14:03 :33