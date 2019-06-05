Село превратилось в реку: видео потопа на Тернопольщине собрало 1,6 млн просмотров
Более 1,6 миллиона просмотров и 77 тысяч распространений за сутки набрало видео из подтопленного непогодой села Красиев Монастырского района Тернопольской области.
Его опубликовала на своей странице в Фейсбуке Надежда Грона.
На видео видно, как сельские улицы за несколько минут наполнились бурными потоками воды.
Как сообщала ИA ZIK, в результате непогоды 4 июня на Тернопольщине подтопило десятки домов.
По данным управления ГСЧС, в селе Красиев Монастырисского района резко поднялся уровень воды в реке Золотая Липа. Из-за этого подтопило 16 жилых зданий на территории 9 частных домохозяйств, а также около 22 гектаров частных сельхозугодий.
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