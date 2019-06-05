Савченко собралась в поход на выборы

Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, заявила, что ее партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом она заявила на XII съезде своей партии, который проходил на площади Конституции под зданием Верховной рады, пишет Слово и дело.

«21 июля мы заходим в Верховную раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать», – сказала Савченко.

Она добавила, что главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

После этого она зачитала несколько фамилий мажоритарщиков и списочников.

«Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной раде – изменение политической системы», – сказала Савченко.

Напомним, Саакашвили еще не определился, пойдет ли на выборы в ВР вместе с Кличко.

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