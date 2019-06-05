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Новости » Политика 5 июня, 2019, 15:01
Саакашвили намерен присоединиться к партии Кличко, – СМИ

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на предложение мэра Киева Виталия Кличко о присоединении к партии УДАР.

Об этом говорится в Telegram-канале УП. Off the record.

По данным журналистов, 4 июня Саакашвили встречался с Рухом новых сил и общественными активистами. На встрече он признавал, что планирует присоединиться к команде Кличко.

Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, поскольку согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние пять лет.

Однако это не мешает ему стать лицом Удара и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику до досрочных выборов.

Зато Саакашвили будет предлагать своих людей в список партии Кличко

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «Удар».

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Михеил СаакашвилиВладимир Кличкополитические партииновости Украиныновости политики
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2019-06-05 16:39 :20