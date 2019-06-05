С Луны прибывают загадочные вспышки, – ученые

С Луны прибывают странные вспышки, и ученые не знают природу их возникновения.

Вспышки на Луне могут происходят несколько раз в неделю и длиться много часов, – информирует издание Independent.

Ученые не могут понять, почему они происходят, хотя и наблюдают за ними в течение десятилетий. Исследователи называют их «эпизодическими лунными явлениями». В одной статье 1970 года отмечалось, что вспышка имела красную или розовую окраску и могла длиться от 20 минут до нескольких часов.

Ученые предполагали, что Луна могла столкнуться с метеором или же поверхность планеты могла отразить солнечный свет с Земли. Однако, окончательной причины возникновения этих вспышек найти не удалось.

Теперь ученые надеются наконец понять природу этих загадочных вспышек.

Хакан Каял, профессор космической техники в Вюрцбургском университете, Германия, и его команда построили в Испании телескоп, который использует две камеры для наблюдения за Луной днем. Когда камеры замечают вспышку, они фиксируют на фото и видео, и предупреждают об этом команду профессора Каяла.

Затем команда надеется поделиться этими результатами с Европейским космическим агентством, с целью каталогизации событий и попытки понять, почему они происходят.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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