Российское судно из-за шторма вошло в воды Украины: его отпустили

5 июня, из-за штормовой погоды российское судно с сухогрузом вошло в территориальные воды Украины. После проверки его отпустили.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Там добавили, что корабль зашел на расстояние до пяти миль. Его начали проверять.

«Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы и опрошено согласно протокола. Несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение Государственной границы Украины, отключена система AIS), учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной Конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом к пункту назначения», – говорится в сообщении.

Там добавили, что не было никаких провокаций, в отличие от руководства РФ, которое захватило украинские катера и судна во время пересечения Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

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