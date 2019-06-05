ПЦУ впервые приняла участие во встрече с участием представителей других православных церквей мира

1 июня в Стамбуле начал работу III экологический саммит Халки, организованный Константинопольским Патриархатом при участии Православной богословской семинарии св. Владимира в Нью-Йорке и семинарии Святого Креста в Бостоне. В рабочей встрече принимают участие представители православных церквей Греции, Александрии, Кипра, Грузии, Румынии, Болгарии, Америки, Финляндии, Эстонии, УПЦ в Канаде, Коптской церкви. Православную церковь Украины на саммите представляют ректор Волынской православной богословской академии протоиерей Владимир Вакин и преподаватель Киевской православной богословской академии протоиерей Андрей Дудченко.

Об этом сообщает Религия в Украине со ссылкой на Рreobraz.kiev.ua.

В приветственном слове патриарх Варфоломей, который с 1989 года является мировым православным лидером в экологических инициативах, отметил важность экологического мышления и бережного отношения к творению, ведь христиане являются ответственными за защиту планеты. Среди других экологических аспектов жизни, таких как снижение потребления, применения возобновляемых ресурсов и переработки, патриарх Варфоломей выделил христианскую культуру поста. Чтобы научиться ответственному отношению к Богом созданного мира, нужно внимательно читать «книгу творения» – природу – и прислушиваться к тому, о чем свидетельствует нам литургия. Патриарх пожелал участникам рабочего саммита совместно находить новые и жизненно важные пути, которые помогут обратить сердца и умы на путь бережного отношения к материальному миру, дарованное Творцом.

По благословению предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра клирика Спасо-Преображенского собора в Киеве протоиерей Андрей Дудченко доложил про некоторые экологические инициативы ПЦУ, в частности, про общественное движение по восстановлению реки Почайны и исторического места крещения Киевской Руси, что поддерживает Переяславско-Вишневская епархия ПЦУ. Неделю назад на вероятном месте крещения киевлян, в историческом устье Почайны, на раскопках Почтовой площади, инициативная группа установила православный крест, который освятил владыка Александр.

Напомним, в ПЦУ напомнили о новых нормах относительно правописания написание слов по религиозной тематики.

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