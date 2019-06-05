Пресс-секретаря Зеленского обвинили в хамстве

Вокруг пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель разгорелся скандал – пользователи Twitter обвинили ее в хамстве по отношению к журналистам. Сама спикер Зеленского уверяет, что не хамила – это была шутка.

Об этом сообщает facenews.

Так, вчера Юлия Мендель в Twitter опубликовала твит с короткой ремаркой Зеленского относительно ситуации с «ПриватБанком».

Под этой публикацией «5 канал» спросил у Мендель, будет твит опубликован на украинском языке, чтобы не владеющии английским могли прочитать.

Пресс-секретаря Зеленского обвинили в хамстве

«Извините, а по-русски будет? Чтобы не возникло «меня не так поняли, журналисты неправильно перевєли». Спасибо», – говорится в комментарии «5 канала».

В ответ Юлия Мендель посоветовала перейти на страницу Андминистрации Президента в Twitter.

Однако комментаторы не успокоились и стали предъявлять претензии, что пресс-служба Президента Украины должна предоставлять информацию на украинском языке в первую очередь. Кто-то пошутил, что скоро «будем благодарить, что не на русском языке написано».

В ответ на это спикер Зеленского написала: «Могу начать не суржике, специально для» 5 канала».

Далее в комментариях пользователи стали обвинять Юлию Мендель в хамстве, причем в хамстве «не только по отношению к» 5 каналу «но и ко всем украиноязычным гражданам Украины, которые, к сожалению, не знают английского языка». А кто-то предложил к Мендель обращаться не госпожа (пани), а чувиха, вероятно вспоминая выступление Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве, где он употреблял много сленговых слов.

Но нашлись и те, кто решил пристыдить «5 канал».

«Вы идиоты, если не можете перевести такую простую фразу».

«Капец, позор,» 5 канал «в тви как тролль пишет»

А кто-то решил помочь и опубликовал русскоязычный вариант твита Юлии Мендель.

Юлия Мендель заявила, что ей не привыкать к баталиям под ее публикациями в соцсетях, а ее ответ «5 канала» был шуткой, так как они первые написали комментарий суржиком и она решила ответить им также.

Подаем ответ в оригинале.

«Смотрите позиция такая: мы движемся в Европу, мы утвердили курс на евроинтеграцию. Сегодня по последним опросам 57 % украинцев подтвердили то, что они хотят идти в Евросоюз. Мы декларируем то, что мы большая европейская страна, которая является большой по европейским ценностям. Я как спикер Президента веду Twitter на английском языке, Facebook – на украинском языке. Вся эта информация репостится на украинском языке в других аккаунтах Twitter. И меня журналисты обвиняют в том, что я разговариваю на международном английском языке... Это смешно. Обвинение в мой адрес в хамстве является абсолютно безосновательным. Я ответила в шутку: если журналисты мне пишут на суржике, то и им ответить я тоже могу на суржике. Но это была шутка», – заявила Юлия Мендель.

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