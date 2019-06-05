Представитель партии Вакарчука растолковал, что такое «правильная» социальная политика

Правильная социальная политика – это когда государство не предоставляет средства тем людям, которые их не требуют, а полностью концертирует социальные выплаты на тех граждан, которые в этом нуждаються. Это довольно существенно сможет повысить их социальные стандарты.

Об этом в эфире программы «Не Дебаты« на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине, представитель партии «Голос» Павел Кухта.

Отвечая на вопрос ведущего, как увеличить прожиточный минимум в Украине, Павел Кухта отметил, что в ближайшее время прожиточный минимум будет расти теми темпами, какими будет расти вся экономика страны.

«Сейчас прожиточный минимум в Украине для всех людей, так называемый государственный прожиточный минимум, зависит сугубо от уровня экономического развития страны. А наша страна сегодня бедная, ВВП на душу населения – самое низкое в Европе. Поэтому прожиточный минимум будет расти теми темпами, какими будет расти экономика»,– пояснил заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине.

Вместе с тем экономист подчеркнул, что в правильной социальной политике важно помогать тем, кто в этом нуждается, и не тратить средства на тех, кто в этом не нуждается.

«Ибо я знаю кейсы, когда программисты с зарплатами по тысяче долларов получают пособие по инвалидности, не будучи инвалидом. Зачем это делается – непонятно. Это абсолютно бездарная трата средств. Также к монетизации субсидий мы видели кейсы, что субсидии предоставлялись людям, которые живут на Печерских липках в квартирах по 10 комнат. Это также неэффективно!

Поэтому повышение социальной политики, когда мы не предоставляем средства людям, которые их не требуют и полностью концертируем социальные выплаты на тех граждан, которые в этом нуждаються, довольно существенно может повысить их социальные стандарты»,– заявил Павел Кухта.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что в 2019 году в Украине произойдет рост экономики на уровне 2,7%, и чтобы ускорить эти темпы, нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ. При сохранении имеющихся темпов стране понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

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