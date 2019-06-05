Предки человека могли несколько раз изобретать каменные орудия

Ученые обнаружили, что каменные орудия человек мог изобрести много раз, прежде чем они стали частью жизни наших предков.
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на статью в Eurekalert.
К таким выводам международная группа ученых пришла после раскопок в Эфиопии.
Команда работает в течение последних пяти лет, чтобы выяснить, есть ли связь между происхождением нашего рода и происхождением систематического производства каменных инструментов. Значительный шаг вперед в этом поиске был сделан, когда геолог Аризонского государственного университета Кристофер Кампизано увидел каменные орудия с острыми краями, которые торчат из отложений на крутом склоне.
«Сначала мы обнаружили несколько артефактов, которые лежат на поверхности, но мы не знали, из каких отложений они поступают. Но когда я посмотрел через край небольшой скалы, я увидел камни, торчащие из глины. Я поднялся со дна и обнаружил два хороших каменных инструмента, которые только начинали выветриваться», – говорит Кампизано.
Понадобилось несколько лет, чтобы раскопать метровые отложения вручную, прежде чем обнажить археологический слой из костей животных и сотни маленьких кусков колотого камня, что является наиболее ранним свидетельством того, что наши прямые предки изготавливали и использовали каменные ножи
«Эти инструменты были сброшены ранними людьми на краю источника воды, а потом быстро похоронены. Потом место оставалось таким миллионы лет», – отметила геоархеолог Вера Алдейас из Междисциплинарного центра археологии и поведенческой эволюции в университете Алгарве, Португалия.
Результаты раскопок показывают, что производство каменных орудий в регионе старше 2,58 миллионов лет. Ранее древнейшее свидетельство систематического производства и использования каменных инструментов было датировано возрастом 2,5 млн лет назад.
Считается, что человек изобрел первые простейшие орудия труда, которые антропологи относят к так называемой олдувайской культуре, примерно 2,5 миллиона лет назад. Найденные в Эфиопии камни очень похожи на предметы олдувайской культуры. С другой стороны, они были совсем не похожи на пока древнейшие орудия труда возрастом в 3,3 миллиона лет, найденные в Кении почти одновременно с обнаружением первых останков древних людей в национальном парке Аваш.
Дэвид Браун из университета Джорджа Вашингтона уверен, что такое открытие противоречит устоявшейся теории о том, что изобретение орудий труда в одной из «колыбелей человечества», послужило отправным толчком к эволюции рода Homo. Как предполагают ученые, их находка свидетельствует о том, что орудия труда были изобретены сразу в нескольких популяциях древних гоминидов, часть из которых впоследствии бесследно исчезла, а одна или даже несколько из них дали жизнь олдувайской культуре.