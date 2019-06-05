Плагиат Зеленского: АП заявляет о провокации, будет расследование

В Администрации Президента заявили про внутреннее расследование из-за плагиата фрагментов выступления экс-президента Петра Порошенко, который произошел у Владимира Зеленского.

Об этом говорится в их сообщении в Facebook.

Там добавили, что «работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко».

Несмотря на это, содержание и повестку дня переговоров формировала команда АП. Поэтому они не могли повлиять на вопросы, которые обсуждал Зеленский с партнерами.

Там также добавили, что считают плагиат Зеленского «диверсией со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко».

Напомним, Зеленского поймали на плагиате части речи Петра Порошенко, когда он выступал на собрании «Европейской солидарности». Зеленский повторил идентичную часть текста, которую говорил Порошенко, во время встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском.

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