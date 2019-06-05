Перлы ВНО-2019: «Меня вдохновляет поддержка моего кота»
В соцсетях опубликовали перлы ВНО-2019 по украинскому языку и литературе.
В Украине продолжается внешнее независимое оценивание. Нынешние перлы из украинского языка и литературы собрали в сообществе «Подготовка к ВНО украинского языка и литературы» в Facebook.
Авторская орфография и пунктуация сохранены:
- На своем пути я встречаю множество соблазнов, такие как друзья и интернет.
- В произведении «Кайдашева семья» П. Кулиша свекровь так и умерла с плохими словами на плечах.
- Надо идти к своей мечте постепенно. Как большинство литературных писателей, которые пишут произведения, романы, прозу.
- Мне 17 лет, и я не боюсь ездить на машине по городу. Полиция не ждет, что есть такой наглый человек, как я.
- Если ты задался целью добиться мечту...
- Этому станет пример фильм Робинзона Крузера который не потерял мечту вернуться домой.
- Можно вспомнить историю из произведения Довженко «Три кукушки с поколоном», где девушка всю жизнь была влюблена в замужнего мужчину.
- Меня вдохновляет поддержка моего кота.
- Надо наложить максимум усилий...
- По моему мнению приходит пример.
- Хочу охватить литературу в целом, чтобы сказать вам пример.
- Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?
- Надо идти вперед, не смотря на задний план.
- Заздра существовала и всегда будет существовать.
- Она всегда мечтала, и еще так, по-богатому.
- Если покопаться в моей голове, то можно встретить одну маленькую мысль.
- У тебя есть ты, и вместе вы сможете достичь всего.
- Но, дойдя до одиннадцатого класса, я разложил все по подоконникам и понял...
- Мужчина – причина уныния, а женщина – жертва.
- Они не опуская руки, стояли на ногах.
- ...не опускать плечи...
- Не опускать руки и ноги.
- Большой пример есть Леся Украинка, которая несмотря на болезнь, не прекратила работу над любимой работой.
- Леся Украинка верила в себя смотря просто в окно на цветушие деревья.
- Поэтесса не могла передвигати пальчики и чтобы не плакать смеялась.
- Шевченко в произведении «Слово о походе Игореве» писал о героизме 300 спартанцев.
- Герой произведения «Город» Николай Волновой.
- Степан Радченко побывал на литературном вечере, и захотел написать стихотворение.
- Рядом с Марусей Чурай был Иван Сирко, который по-настоящему ее любил.
- Примером из художественной литературы является «Маленький принц», автор которого Том Сойер.
- «Над пропастью во рожи» Селенджа...
- Не много думая Арнольд Шварцнегер сбежал из армии и выиграл соревнования, но военная милиция его арестовала.
- Барак Обама провел половину своей жизни в избушке-мазанке без окон или дверей.
Напомним, вчера состоялось ВНО по истории.
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