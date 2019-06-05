Перлы ВНО-2019: «Меня вдохновляет поддержка моего кота»

В соцсетях опубликовали перлы ВНО-2019 по украинскому языку и литературе.

В Украине продолжается внешнее независимое оценивание. Нынешние перлы из украинского языка и литературы собрали в сообществе «Подготовка к ВНО украинского языка и литературы» в Facebook.

Авторская орфография и пунктуация сохранены:

На своем пути я встречаю множество соблазнов, такие как друзья и интернет.

В произведении «Кайдашева семья» П. Кулиша свекровь так и умерла с плохими словами на плечах.

Надо идти к своей мечте постепенно. Как большинство литературных писателей, которые пишут произведения, романы, прозу.

Мне 17 лет, и я не боюсь ездить на машине по городу. Полиция не ждет, что есть такой наглый человек, как я.

Если ты задался целью добиться мечту...

Этому станет пример фильм Робинзона Крузера который не потерял мечту вернуться домой.

Можно вспомнить историю из произведения Довженко «Три кукушки с поколоном», где девушка всю жизнь была влюблена в замужнего мужчину.

Меня вдохновляет поддержка моего кота.

Надо наложить максимум усилий...

По моему мнению приходит пример.

Хочу охватить литературу в целом, чтобы сказать вам пример.

Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?

Надо идти вперед, не смотря на задний план.

Заздра существовала и всегда будет существовать.

Она всегда мечтала, и еще так, по-богатому.

Если покопаться в моей голове, то можно встретить одну маленькую мысль.

У тебя есть ты, и вместе вы сможете достичь всего.

Но, дойдя до одиннадцатого класса, я разложил все по подоконникам и понял...

Мужчина – причина уныния, а женщина – жертва.

Они не опуская руки, стояли на ногах.

...не опускать плечи...

Не опускать руки и ноги.

Большой пример есть Леся Украинка, которая несмотря на болезнь, не прекратила работу над любимой работой.

Леся Украинка верила в себя смотря просто в окно на цветушие деревья.

Поэтесса не могла передвигати пальчики и чтобы не плакать смеялась.

Шевченко в произведении «Слово о походе Игореве» писал о героизме 300 спартанцев.

Герой произведения «Город» Николай Волновой.

Степан Радченко побывал на литературном вечере, и захотел написать стихотворение.

Рядом с Марусей Чурай был Иван Сирко, который по-настоящему ее любил.

Примером из художественной литературы является «Маленький принц», автор которого Том Сойер.

«Над пропастью во рожи» Селенджа...

Не много думая Арнольд Шварцнегер сбежал из армии и выиграл соревнования, но военная милиция его арестовала.

Барак Обама провел половину своей жизни в избушке-мазанке без окон или дверей.

Напомним, вчера состоялось ВНО по истории.

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