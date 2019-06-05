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Новости » Курьезы 5 июня, 2019, 23:06
Перлы ВНО-2019: «Меня вдохновляет поддержка моего кота»

В соцсетях опубликовали перлы ВНО-2019 по украинскому языку и литературе.

В Украине продолжается внешнее независимое оценивание. Нынешние перлы из украинского языка и литературы собрали в сообществе «Подготовка к ВНО  украинского языка и литературы» в Facebook.

Авторская орфография и пунктуация сохранены:

  • На своем пути я встречаю множество соблазнов, такие как друзья и интернет.
  • В произведении «Кайдашева семья» П. Кулиша свекровь так и умерла с плохими словами на плечах.
  • Надо идти к своей мечте постепенно. Как большинство литературных писателей, которые пишут произведения, романы, прозу.
  • Мне 17 лет, и я не боюсь ездить на машине по городу. Полиция не ждет, что есть такой наглый человек, как я.
  • Если ты задался целью добиться мечту...
  • Этому станет пример фильм Робинзона Крузера который не потерял мечту вернуться домой.
  • Можно вспомнить историю из произведения Довженко «Три кукушки с поколоном», где девушка всю жизнь была влюблена в замужнего мужчину.
  • Меня вдохновляет поддержка моего кота.
  • Надо наложить максимум усилий...
  • По моему мнению приходит пример.
  • Хочу охватить литературу в целом, чтобы сказать вам пример.
  • Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?
  • Надо идти вперед, не смотря на задний план.
  • Заздра существовала и всегда будет существовать.
  • Она всегда мечтала, и еще так, по-богатому.
  • Если покопаться в моей голове, то можно встретить одну маленькую мысль.
  • У тебя есть ты, и вместе вы сможете достичь всего.
  • Но, дойдя до одиннадцатого класса, я разложил все по подоконникам и понял...
  • Мужчина – причина уныния, а женщина – жертва.
  • Они не опуская руки, стояли на ногах.
  • ...не опускать плечи...
  • Не опускать руки и ноги.
  • Большой пример есть Леся Украинка, которая несмотря на болезнь, не прекратила работу над любимой работой.
  • Леся Украинка верила в себя смотря просто в окно на цветушие деревья.
  • Поэтесса не могла передвигати пальчики и чтобы не плакать смеялась.
  • Шевченко в произведении «Слово о походе Игореве» писал о героизме 300 спартанцев.
  • Герой произведения «Город» Николай Волновой.
  • Степан Радченко побывал на литературном вечере, и захотел написать стихотворение.
  • Рядом с Марусей Чурай был Иван Сирко, который по-настоящему ее любил.
  • Примером из художественной литературы является «Маленький принц», автор которого Том Сойер.
  • «Над пропастью во рожи» Селенджа...
  • Не много думая Арнольд Шварцнегер сбежал из армии и выиграл соревнования, но военная милиция его арестовала.
  • Барак Обама провел половину своей жизни в избушке-мазанке без окон или дверей.

Напомним, вчера состоялось ВНО по истории.

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