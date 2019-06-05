Передовая – не штрафбат и не место «перекантовки» силовиков в «залёте»

Передовая – не исправительная колония, не резервация для отбросов, не рудник урановой руды... ООС – не штрафбат! Не место «перекантовки» силовиков в «залёте». Сделали из фронта Стену из «Игры престолов»...

Я просто не могу слышать/читать это трагически-мировоззренческое «отправить на передовую» в отношении тех, кто по разным причинам не соответствует моральным и правовым требованиям общества! Немало людей рассматривает службу в ООС, на передовой, как наказание. И в этом очень драматично точно отражается отношение к войне, а следовательно, и к ценности собственной страны. Потому что ее защита не воспринимается как нечто священное и благородное.

Вот говорит Ценов (начальник полиции Киевщины): «Прошу меня отправить на самые тяжелые участки ООС». И даже кто-то зааплодировал.

А зачем ты там сдался? Почему ты считаешь, что раз ты налажал здесь, на «гражданке», то ты востребован страной в ее защите?! Ты не уследил за подчиненными здесь, так зачем нам, чтобы ты поставил под угрозу еще чью-то жизнь там – на войне!?

Ценов – лишь один из частых проявлений того «штрафбатсива».

Это глубинное неуважение к защите страны. И оно прослеживается от первых лиц государства в пафосных заявлениях до простого люда в бытовых комментариях в соцсетях.

Самое гадкое, что кто-то даже считает, что таким дешевым трюком можно утолять гнев в обществе. Кто-то думает, что это должно вызывать некое умиление или уважение... «Вот какой молоток! Понял, что провинился, и идет на войну, готов умереть за Украину. Мужик!»

И он, скорее всего, там будет жить в комфортном отеле за бюджетный (наш) счет и отравлять жизнь подчиненным... Он не будет сидеть в болотистых окопах с червями, нет, думаю, не будет! У него будет все «в шоколаде», и когда страсти улягутся, он тихонько «проползет по зеленке» в «маскировочной сетке» на какую-то хлебную непубличную должность. Нет, ну может быть всякое, но моя версия чего-то кажется наиболее валидной. Поэтому лучше было бы просто уйти, без этих пафосно-гнилых спекуляций.

Передовая – это святое место борьбы. И пока часть общества будет считать, что бороться за государственность имеют негодяи разного толка, а не достойные сограждане, то государственности не получить. И это означает, что общество не хочет (или не готово) платить высокую цену за государственность, за свою страну.

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