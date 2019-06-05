ООС – не штрафбат: МВД раскритиковали за направление Ценова на Донбасс

Вместо того, чтобы уволить главу полиции Киевской области Дмитрия Ценова, его отправляют в ООС. Но защита родины ни в коем случае нельзя воспринимать, как наказание. Более того, это должно быть честью.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK говорила журналист и политический блогер Елена Яхно.

«Я совсем не уверена, что служба в ООС будет наказанием для Ценова. Потому службу на передовой в коем случае нельзя воспринимать, как штрафбат. Возможно, этот генерал еще и получит удостоверение участника боевых действий или еще какую-то награду», – сказала Яхно.

Что же о самом министре внутренних дел, то история с ребенком из Переяслав-Хмельницкого является своеобразным «черным лебедем». Ведь, у него есть прекрасные отношения с Коломойским.

«Аваков, как и Коломойский, радовались и болели за победу Зеленского. И больше, даже, считали это общей победой. Поэтому, понятно, что Аваков рассчитывает остаться на посту и после выборов. Но ситуация в Переяслав-Хмельницком может очень многое изменить», – считает она.

По ее мнению, теперь его шансы остаться в кресле министра уже не такие высокие, как раньше. Видимо, он сейчас не будет подавать в отставку. Но после выборов, вполне возможно, что такое может произойти. Хотя Аваков, по ее словам, является удивительным прецедентом.

«С 2015 года были прогнозы, что Аваков уйдет в отставку после нескольких случаев, но мы видим, что он остается старожилом-тяжеловесом. Потому что ему каким-то образом удается сохранить свою должность. И, возможно, сможет это делать и в дальнейшем», – добавила Яхно.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что прецедент, который произошел в Переяслав-Хмельницком с 5-летним мальчиком, является вопиющим. Однако, он не будет подавать заявления на увольнение. Он также отметил, что для увольнения начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова недостаточно аспекта. Но его отправляют в ООС.

К слову, Голосеевский райсуд столицы избрал меру пресечения полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком на Киевщине. Ивана Приходько и Владимира Петровца взяли под стражу на 2 месяца.

Также за убийство мальчика полицейскими, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Ведь, 3 июня, после сообщения о том, что ребенок умер, под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Читайте больше новостей на тему: убийство мальчика

Читайте больше новости о: убийство мальчика

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.