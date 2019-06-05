Оккупанты обстреляли мечеть в Донецке, тем самым пытаясь дискредитировать ВСУ, – СЦКК

Российско-оккупационные войска в очередной раз пытались дискредитировать ВСУ и обвинили Объединенные силы в обстреле мечети в Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«По данным украинской стороны СЦКК, 04 июня 2019 по направлению города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которая составляла 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующее рассеивание при стрельбе, можно сделать вывод о том, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно», – говорится в сообщении.

В штабе ООС не исключили, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей. «В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его части в частности», – сообщили в штабе.

В штабе также подчеркнули, что на обращение Донецкого офиса Мониторинговой Миссии ООН по правам человека от 02 июня 2019 года Вооруженные Силы Украины, в отличие от вооруженных формирований Российской Федерации, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителям миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети. Подразделения Объединенных сил сдержали своих обязательств относительно режима прекращения огня, заверили в штабе.

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