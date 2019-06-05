Огни на берегу моря: Индонезийские мусульмане отметили праздник Ураза Байрам

Мусульмане во всем мире празднуют Ид аль-Фитр (Ураза Байрам), то есть конец Рамадана, священного месяца поста.

Фотографии этого торжества опубликовала фотоагентства Getty images.

В Индонезии традиционно этот праздник отмечают на берегу моря, а ночью зажигают праздничные огни.

Ураза Байрам предшествует 30-дневный пост, который начинается в первый день новолуния. По вероучению ислама, именно в этот месяц пророку Мухаммеду Мекка покорилась и мусульманам было даровано Коран.

Напомним, мусульмане отмечают праздник Разговения – Ид аль Фитр или Ураза Байрам.

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