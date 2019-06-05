Официально: Александра Усика лишили титула чемпиона мира по версии WBC

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик после решения перейти в супертяжелый дивизион потерял уже второй пояс.

Ранее из-за отказа проводить обязательную защиту титула Александр Усик остался без чемпионского пояса WBA, теперь он остался и без пояса Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает xsport.ua.

WBC предоставила Александру Усику статус «чемпиона в отпуске», который позволяет украинскому боксеру в любой момент оспорить пояс с новым его обладателем.

«Совет управляющих WBC единогласно принял решение предоставить Усику статус «чемпиона в отпуске», чтобы он мог восстановиться после недавней травмы, и поддержать его в стремлении выступать в супертяжелом дивизионе», – говорится в сообщении WBC.

Вакантный пояс WBC будет стоять на кону поединка Кшиштоф Гловацкий (Польша) – Майрис Бриедис (Латвия) в полуфинале World Boxing Super Series, который состоится 15 июня в Риге.

Напомним, Александр Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в бою против камерунца Карлоса Такама 25 мая в Оксон-Гилли (США). Из-за травмы бицепса у украинца во время его подготовки к этому бою поединок был отложен и, по словам промоутера Эдди Хирна, может состояться в сентябре.

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