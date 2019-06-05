Обнародованы ответы к ВНО по истории Украины

На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы на тест ВНО по истории Украины, который состоялся вчера, 4 июня.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по истории Украины. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе «ВНО-2019. История Украины»«, – говорится в сообщении.

В УЦОКО также сообщили, что заседание экспертной комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по истории Украины состоится до 19 июня. Результаты тестирования по истории Украины будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня.

Абитуриенты, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по истории Украины, могут воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий.

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