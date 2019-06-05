Не буду оставаться в стороне: Синютка рассматривает вариант идти в мэры Львова

Руководитель Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что рассматривает вариант баллотирования на городского председателя Львова. Мол, в любом случае, не будет оставаться в стороне.

Об этом Синютка рассказал в эфире хард-ток-шоу «Drozdov» на телеканале ZIK.

На вопрос, рассматривает ли он для себя вариант баллотироваться в мэры Львова, Синютка ответил утвердительно.

«Я не собираюсь оставаться в стороне», – добавил он.

Он отметил: за 7,5 года работы в мэрии и 4,5 – в ОГА имел возможность себя зарекомендовать.

«Я убежден, что все люди знают, что от меня можно ждать. Трудоголизм – да, заставлять всех работать, крутиться, помогать, служить людям – однозначно да. Воровать – в жизни никому этого не позволю», – заверил глава области.

Синютка отметил: вокруг него не «будут ходить» люди для «решения вопросов».

«Если обществу нужен такой человек, он является», – заявил он.

Он рассказал: еще когда был заместителем мэра, поднимался вопрос, кто будет регулировать вопросы земли и коммунальной собственности. Тогда заявил, что не хочет принимать в этом участие.

«Я очень благодарен городскому председателю, что эти вещи – коммунальная собственность, имущество, землю – от меня забрал», – отметил председатель ОГА.

Однако, отвечая на вопрос, Садовый богатый ли человек, подчеркнул: никогда не считал чужие доходы.

«Я хочу, чтобы в Украине было как можно больше богатых людей», – подчеркнул Синютка, добавив, что ему самому предлагали определенные «вознаграждения».

«У меня любимый ответ: столько, сколько предлагаете и сколько у вас есть, мне не нужно, а столько, сколько мне нужно, у вас нет», – рассказал Олег Синютка.

Как сообщалось ранее, Синютка намекал, что может принять участие в выборах мэра Львова.

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