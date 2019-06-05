Нардепы собирают подписи за отставку Авакова

В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Остап Еднак.

«Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся. Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников», – написал Еднак и добавил фото документа.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что прецедент, произошедший в Переяслав-Хмельницком с 5-летним мальчиком, является вопиющим. Однако, он не будет подавать заявления на увольнение.

Напомним, Украину всколыхнули подробности трагического происшествия в Переяславе-Хмельницком на Киевщине. Там 31 мая среди бела дня местные полицейские спьяну попали из огнестрельного оружия в голову пятилетнего Кирилла. Представители полиции развлекались и стреляли по бутылкам во дворе домов, где играли дети. Через несколько дней мальчик умер в больнице. По соцсетям распространяется инициатива об отставке министра МВД Арсена Авакова. Украинцы подписывают соответствующую петицию на сайте Президента.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.